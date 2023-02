Lörrach. Mit Bestürzung haben politische, ehrenamtliche und persönliche Wegbegleiter am Dienstag auf den völlig unerwarteten Tod von Gerd Wernthaler reagiert. Der 65-jährige Lörracher war Teil des gesellschaftlichen und politischen Lebens; nach seiner Tätigkeit als Ausbildungsleiter des Amtsgerichts Lörrach hatte der vielfältig Engagierte erst seit September seinen wohlverdienten Ruhestand genießen können. Gerd Wernthaler war bis zuletzt Grünen-Stadtrat, bei der IG Velo stark engagiert und auch beim Kulturzentrum Nellie Nashorn. Der plötzliche Tod ereilte ihn bei einer Pause, als er natürlich mit dem Rad unterwegs war.

Velo als Leidenschaft

Die große Leidenschaft des Co-Sprechers der IG Velo Lörrach war das Thema Radverkehr. Diesem widmete er sich fundiert und zukunftsgerichtet sowohl ehrenamtlich in der Vereinigung als auch in der Funktion des stellvertretenden Grünen-Fraktionsvorsitzenden. Erst vor wenigen Tagen hatte er hinsichtlich der Lärmbelastung der Homburgsiedlung unterstrichen: „Straßenlärm stört nicht nur, sondern macht krank!“ Sein Einsatz galt insbesondere der Erhöhung der Fahrradfreundlichkeit in der Stadt Lörrach. So sprach sich Wernthaler deutlich für eine hochwertige Radinfrastruktur und gute und sichere Bedingungen für Velofahrer aus. „Es müssen daher Verkehrsflächen neu verteilt werden.“ Als Vorbild fuhr er hier voran, dass der Umstieg aufs Velo erfolgen soll. Dafür setzte er sich auch in der Funktion als Co-Sprecher der Lörracher IG Velo ein, zuletzt lobte er, dass die Velooffensive/Fahrradstrategie 2025+ nochmals Fahrt aufgenommen habe.

In der größten Ratsfraktion bildete Gerd Wernthaler eine tragende Säule. Fraktionsvorsitzende Margarete Kurfeß schätzte ihn dabei für seinen Sach- und Fachverstand sowie wegen seiner besonderen Art.

Mitte 2022 in Ruhestand

Anlässlich des Eintritts in den Ruhestand beim Amtsgericht Lörrach wurde erst vor einem halben Jahr auf das berufliche Wirken seit Beginn seiner Ausbildung im mittleren Justizdienst im Jahr 1973 beim Amtsgericht Waldshut-Tiengen und seiner ersten Stelle im Dezember 1975 beim Amtsgericht Lörrach geblickt, dem er dann über die weiteren Jahrzehnte die Treue hielt. Und auch hier engagierte sich der Lörracher für die Menschen, die Mitarbeiter: Ab 1977 war Wernthaler Mitglied des örtlichen Personalrats, von 1983 bis 2008 insgesamt 25 Jahre lang als dessen Vorsitzender. Er setzte sich für die Belange der Kollegen und für Verbesserungen im Gericht und für die rechtssuchenden Bürger ein. Im Jahr 1992 wurde Gerd Wernthaler offiziell zum Ausbildungsleiter bestellt, was er bis zu seinem Ruhestand über 32 Jahre hinweg inne hatte. Er selbst beschrieb die Personalverantwortung für die Auszubildenden als „schwierigste und schönste Herausforderung“. Neben der Wissensvermittlung ging es ihm um die Vermittlung von sozialen und methodischen Kompetenzen, lobte Direktor Frank Müller.

Authentisch unterwegs

Gegenüber unserer Zeitung hatte der Lörracher noch einen Einblick in seinen aktuellen Lebensstil gegeben. Er gehe nicht mehr bei Discountern einkaufen, dagegen regelmäßig auf dem Wochenmarkt. Wer Gerd Wernthaler in der Innenstadt erlebte, spürte diese Authentizität, die der Grüne verkörperte. Seine Stellungnahmen fanden zwar nicht in allen politischen Lagern Zustimmung, aber der Mensch Gerd Wernthaler war ein echter Typ, der im gesellschaftlichen und politischen Leben aufgrund seiner Geradlinigkeit und der sozialen Kompetenz fehlen wird.