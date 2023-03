In einer persönlichen Stellungnahme begründet der Freie-Wähler-Chef Jörg Müller seine Ablehnung der Erklärung des Gemeinderats zu Hass und Hetze: „Selbstverständlich bin auch ich gegen Hass, Hetze und jegliche Gewaltandrohungen, wie sie sich in den vergangenen Tagen gegen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, der Städtischen Wohnbau und insbesondere gegen Jörg Lutz und Thomas Nostadt richteten. Dennoch konnte ich bei der Entscheidung des Gemeinderates am Donnerstag nicht mitgehen, da der geänderte Entwurf, der uns erst am Vortag vorgelegt wurde, aus meiner Sicht unvollständig und sehr einseitig war. Nach allem, was im Fall Wölblinstraße vorgefallen ist, halte ich den Wegfall sämtlicher anderen Punkte des ersten Entwurfs, wodurch die Stellungnahme auf die Verurteilung von Straftaten reduziert wurde, für nicht ausreichend. Mit keinem Wort wurden die Nöte der Mieter, die Notwendigkeit einer Entschuldigung oder die Distanzierung vom Vorgehen der Wohnbau erwähnt. Die einseitige Verurteilung der negativen Exzesse ohne die Würdigung, dass ein großer Teil der Kritik auch berechtigt ist, wird leicht so verstanden, dass sich der Gemeinderat auch die sachlich richtige Kritik verbittet und diese sogar in die Nähe von Straftaten rückt. Meine ausführlichen schriftlichen Einwände und die Bitte um Vertagung der Entscheidung wurden ignoriert sowie meine Wortmeldung in der Sitzung unterbrochen und mit dem Hinweis zurückgewiesen, dass ich hierzu kein Rederecht habe. Bei der unmittelbar danach erfolgten Abstimmung konnte ich folgerichtig die Stellungnahme in dieser Form nicht mittragen.“