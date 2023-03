Lörrach Stadtspitze entschuldigt sich bei Wölblinstraße-Anwohnern

Müller gegen die Form

Jörg Müller (FW) trug diese nicht mit, was er mit einer einseitigen Reduzierung auf dieses Thema begründete. Vorab hatte er sich schon ausführlich per E-Mail gegen das Vorgehen gewendet, am Freitag kündigte er eine persönliche Erklärung dazu an, da er alleine mit dem AfD-Vertreter gegen die Erklärung stimmte, doch ganz deutlich nicht in die rechte Ecke gerückt werden wollte.