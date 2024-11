Lörrach: Stadtteiltreff Salzert läuft wieder an

Im Stadtteiltreff werden nun wieder Kinder und Familien sowie Jugendliche in den renovierten Räumen empfangen. Das Kinderferienangebot im Herbst lief auf Hochtouren. Auch Mütter, die den Treff regelmäßig mit ihren Kindern besuchen, bringen sich im Betreuungsangebot ein.

Ferienprogramme beliebt

Die Ferienprogramme in diesem Jahr seien sehr beliebt und mit 20 Kindern weitestgehend ausgebucht. Die flexiblen Anmeldezeiten stoßen auf viel Zuspruch, so Katrin Lettmann. Einigen berufstätigen Eltern sind die Betreuungszeiten zu knapp. In Gesprächen mit Lettmann, Verantwortliche für die SAK-Quartiersarbeit, sei die Bereitschaft signalisiert worden, das bereits bestehende Engagement weiter auszubauen, um hier Entlastung zu bieten.