Lörrach: Städtepartner aus Haagen und Village-Neuf unternehmen Ausflug

Empfang beim Schloss

Mit einigen Sitzungen und Begegnungen bei verschiedenen Anlässen hat man sich für das große Jumelage-Fest im Oktober getroffen, heißt es in einer Mitteilung. Nun trafen sich die Helfer und Kommissionsmitglieder zu einem Sonntagsausflug. Mit einem Bus wurden die 55 Teilnehmer an den Rathäusern in Haagen und Village-Neuf abgeholt. Nicht über die Autobahn, sondern über die Dinkelberge wurde das Schloss Beuggen angefahren, heißt es in der Mitteilung.

Dort angekommen, wurden sie von dem Schlossherrn Alexander Schwabe – er hat zehn Jahre in Haagen gewohnt – begrüßt. Deutlich mehr als eineinhalb Stunden habe die Führung durch den Schlosspark und den Hof samt den verschiedenen Gebäuden gedauert, teilt die Stadt Lörrach mit.