Lörrach Stärkung für Körper, Geist und Seele

Lörrach. Im Gottesdienst sprach Pfarrer Markus Schulz, zweiter Vorsitzender des Vereins, über den „doppelten Invest“ von Paulus in den jungen Timotheus. Einerseits investierte Paulus in die Beziehung zu dem jungen Mann. Andererseits gab er ihm viel Know-How an die Hand und investierte so in die fachliche Entwicklung der nächsten Generation von christlichen Aktivisten, so die Christuskirche in einer Medienmitteilung.

Den Gottesdienst gestalteten sowohl Jugendliche der Gemeinde mit als auch der Vorsitzende des Vereins, Andreas Dufner. „Wir freuen uns sehr über das besondere Erntedankfest heute“, leitete Dufner den Gottesdienst ein. 20 Jahre gelingende Jugendarbeit seien ein Grund für Dankbarkeit.