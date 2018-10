Lörrach Starke Karate-Leistungen

Lörrach. Bei den Landesmeisterschaften der Karate-Masterklasse konnten Stefanie Lüthe und deren Trainer Antimo Pascarella den Titel nach Lörrach holen. Die beiden Athleten des TSV RW Lörrach boten starke Leistungen, so konnte die zweifache deutsche Meisterin Stefanie Lüthe in der Kategorie Kata Allkategorie den Titel holen sowie einen zweiten Platz in Kata Ü 35.

Antimo Pascarella gewann in seiner Gewichtsklasse +80 Kilo zum ersten mal den Titel im Kumite (Freikampf) mit einem klaren 7 zu 0 und belegte einen hervorragenden zweiten Platz in Kata Ü 35.