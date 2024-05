Hitzig wurde zum Abschluss der Veranstaltung über die Seniorenarbeit in Lörrach diskutiert. Der Vorstand des Fördervereins sieht Defizite für Stetten gegenüber den anderen Ortsteilen, die auf die Unterstützung durch Ortsvorsteher und Ortsverwaltungen zurückgreifen könnten. Eine entsprechende Erklärung sei an die zuständigen Stellen und an die Presse gegangen, schreibt der Verein.