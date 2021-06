Lörrach Start mit einem Ochsengespann

Heute arbeiten an insgesamt zehn Standorten in Deutschland (Lörrach, Freiburg, Stuttgart, Frankfurt, München, Nürnberg, Düsseldorf, Münster, Bremen und Hamburg) und acht Standorten in der Schweiz (Möhlin, Pfungen, Zürich, Luzern, Bern, Lausanne, Martigny und Bellinzona) fast 1200 Mitarbeiter. Im Jahr 2020 wurden insgesamt 1,62 Millionen Sendungen mit einem Gesamtgewicht von über 1,1 Millionen Tonnen transportiert und ein Jahresumsatz von 260 Millionen Euro erwirtschaftet.

Dabei spielen nicht nur die klassischen Lkw-Verkehre eine Rolle, auch weltweite Transporte per Luft- und Seefracht, Gefahrguttransporte sowie klassische Logistikdienstleistungen wie Warehousing oder das Supply-Chain-Management gehören zum Leistungsspektrum des Unternehmens.

Die Förderung des eigenen Nachwuchses wird seit jeher großgeschrieben: So absolvieren momentan allein bei Streck Transport Deutschland und der Schweiz rund 110 Auszubildende ihre Lehre oder ihr Duales Studium.

Als Stifter des Streck Transport-Förderpreises, bei dem seit 2017 ein herausragender Absolvent des Dualen Systems aus dem Speditions- und Logistikgewerbe aus dem Bereich der IHK Südlicher Oberrhein ausgezeichnet wird, investiert Streck Transport zudem auch außerhalb des eigenen Unternehmens in die Zukunft der Transport- und Logistikbranche.

Der Betrieb arbeitet daran, bis ins Jahr 2030 klimaneutral zu sein: So werden in den nächsten Jahren Solarzellen auf den Hallendächern des Standorts Freiburg installiert, die Gebäude energetisch saniert oder die Geschäftswagenflotte sukzessive auf Hybridantrieb umgestellt. In Freiburg beliefert bereits seit fünf Jahren ein Hybrid-Lkw die Innenstadt und hilft dabei, die Abgasbelastung im Stadtzentrum zu senken. In der Schweiz ist das Unternehmen Teilnehmer am Pilotprojekt H2 Mobilität Schweiz und erhält so die Möglichkeit, Wasserstoff-Lkw im Testbetrieb zu fahren und Erfahrungen für eine zukünftige Nutzung zu sammeln. Zum Firmenjubiläum wurde ein digitaler Jubiläumskalender erstellt. Der Link: https://75Jahre.streck-transport.com