Lörrach Startschuss für das Berufsleben

Derzeit 28 Auszubis und Studierende

Die Volksbank Dreiländereck zählt mit derzeit 28 Auszubildenden und Studierenden zu den großen Ausbildungsunternehmen in der Region. „Dies zeigt, welch hohen Stellenwert die Ausbildung von eigenen Nachwuchskräften in der Volksbank Dreiländereck besitzt“, so Susanne Volkmer, Bereichsleiterin Personal.

„Wir bilden gerne aus“, so Günther Heck, Vorstandsvorsitzender. „Wir sind uns zum einen unserer gesellschaftlichen Verantwortung in der Region bewusst, zum anderen benötigen wir aufgrund unserer guten Geschäftsentwicklung junge und engagierte Nachwuchskräfte“, so Heck weiter.