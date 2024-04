Lörrach: StartUp aus Lörrach bei RTL

Wie die Idee entstand

Doch wie kamen die beiden überhaupt auf die Unternehmensidee? Auslöser war die Geburt ihres ersten Sohnes. Der Kleine lehnte klassischen Babybrei rigoros ab – nicht das einzige Kleinkind, wie die Mutter inzwischen weiß. Deswegen habe sie nach Alternativen gesucht und viel recherchiert. Sie stellte schnell fest, dass in den meisten Ländern inzwischen weitgehend auf Babybrei-Nahrung verzichtet werde, sagt sie.

Gerne breifrei

Die Eltern probierten Verschiedenes aus, und stellten schnell fest, dass die breifreie Beikost in mundgerechten Portionen viele Vorteile biete. Das selbstständige Essen, Erfühlen, Schmecken mache Spaß am Familientisch, und das eigenständige Essen fördere die Motorik, so ihre Erfahrung. In den Babyregalen im Handel fanden die Strickles indes nicht das für sie Geeignete. So kam die Idee auf, eine eigene Mischung, die sich einfach zubereiten lässt, zu entwickeln. „Wir haben viel in unserer Küche ausprobiert und experimentiert“, erzählt Kathrin Strickle rückblickend.

Herzhaft oder fruchtig

Entwickelt haben sie nun drei Backmischungen in verschiedenen Geschmacksrichtungen, die sich entweder mit herzhaftem oder obstigem Topping kombinieren lassen. Ihre Pancake-Mischungen werden mit Milch, Pflanzendrink oder Säuglingsnahrung angerührt und dann in der Pfanne zubereitet. Versprochen werden Bio-Qualität, Verzicht auf Salz, Zucker, Gluten und Laktose. Die Pancakes stießen im Freundes- und Familienkreis schnell auf Begeisterung, erzählt Strickle. „Die schmecken übrigens auch Erwachsenen“, lacht sie. Dann musste eine entsprechende babytaugliche Verpackung sowie eine Abfüllfirma gefunden werden. Das Produkt wird nun in Österreich abgefüllt, ein glutenfreier Abfüllbetrieb war nämlich gar nicht so leicht zu finden, wie die Ernährungsfachfrau erläutert.