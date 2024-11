Lörrach: Staufermedaille für Markus Moehring

Reges Engagement

Markus Moehring, der in Lörrach geboren wurde, hat in seiner über 30-jährigen Tätigkeit als Museumsleiter das Museum am Burghof zu einem bedeutenden, trinationalen Netzwerk ausgebaut, das 2012 in Dreiländermuseum umbenannt wurde. Heute gelte das Museum als Modell für die Zusammenarbeit und Vernetzung grenzüberschreitender Kulturinstitutionen und nehme eine herausragende Rolle in der Kulturvermittlung der Region ein. Moehrings unermüdliches Engagement und seine Vision, die historische und kulturelle Zusammenarbeit im Dreiländereck zu fördern, haben maßgeblich dazu beigetragen, dass die regionale Geschichte lebendig und erfahrbar bleibt. Im September 2022 wurde das Museumsdepot des Dreiländermuseums in Lörrach eingeweiht, dessen Realisierung Moehring maßgeblich vorangetrieben hat.

„Diese besondere Ehrung des Landes Baden-Württemberg ist eine weitere Anerkennung für das Lebenswerk von Markus Moehring, das den europäischen Gedanken in der Grenzregion mit Leben gefüllt hat. Sein vorbildlicher Einsatz für das Verständnis und die Zusammenarbeit zwischen den Kulturen und Ländern des Dreiländerecks ist das Fundament für ein vereintes Europa“, gratuliert und würdigt Oberbürgermeister Jörg Lutz die Auszeichnung von Moehring.