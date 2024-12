Mit ihrem Ford Kuga befuhr am Mittwoch gegen 14.45 Uhr eine 29-Jährige die B 317 von Lörrach kommend in Richtung Steinen. An der Abzweigung B 317/Schopfheimer Straße in Lörrach-Brombach missachtete ein unbekannter Verkehrsteilnehmer ihre Vorfahrt und fuhr ungebremst auf die Bundesstraße auf. Um eine Kollision zu vermeiden, wich die 29-Jährige nach links auf die Abbiegespur aus. Aufgrund des Gegenverkehrs lenkte sie wieder nach rechts. Zu einer Kollision kam es nicht. Es wurde kein Sachschaden verursacht. Bei dem unbekannten Fahrzeug soll es sich um einen dunklen SUV gehandelt haben. Das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622 / 66 69 80, sucht Zeugen.