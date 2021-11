Lörrach Steinmetze bleiben im Grütt

„Die Kündigungen wurden zurückgenommen“, bestätigte Büroleiterin Vanessa Weber im Gespräch mit unserer Zeitung. Die ursprüngliche Nachricht von der Schließung habe für Verunsicherung gesorgt. Viele Kunden hätten gefragt: „Was ist jetzt mit meinem Stein?“ Ihnen, so Weber, könne man nun sagen, dass vier Beschäftigte den Betrieb weiterführen. Einziger Betrieb dieser Art „Wir sind eine verschworene Gemeinschaft“, sagt Vanessa Weber. Seit fünf Jahren managt sie den kaufmännischen Teil, führt Kundengespräche, koordiniert den Einsatz der Mitarbeiter. „Wir wollen unbedingt in Lörrach bleiben, denn in der Kreisstadt gibt es außer uns keinen Steinmetzbetrieb mehr.“

Sie hätten schon länger geahnt, dass mit dem Betrieb im Grütt „etwas im Busch“ sei und das gesamte Areal an einen Investor verkauft werden solle, sagt sie. Zum 31. Juli sei allen Beschäftigten per Einschreiben wegen Aufgabe des Betriebs gekündigt worden. „Wir fühlten uns wie vor den Kopf gestoßen, haben uns aber aufgerappelt und gesagt: Wir bleiben zusammen und gründen eine eigene Firma.“ Diese „Strategie“, so Weber, habe sich als richtig erwiesen. Beruf mit Tradition Steinmetz ist einer der ältesten handwerklichen Berufe. Sein ursprünglicher Werkstoff war Naturwerkstein. Heute bearbeitet er ebenfalls Betonwerkstein beziehungsweise Kunststein und verwendet neben althergebrachtem Handwerkzeug moderne Maschinen.

In den oft nach fremden Entwürfen erstellten Objekten dominieren geometrische Formen, Profile, Ornamente, Schrift- und andere Zeichen. Dabei handelt es sich zum Beispiel um Grabsteine oder Bauelemente. Im Unterschied zum Steinmetz arbeitet der Steinbildhauer, der in Deutschland die ersten beiden Ausbildungsjahre gemeinsam mit den Steinmetzen absolviert, stärker gestaltend.

„Bei jedem Stein sind Gefühle dabei“, sagt German Nied, der seit über 25 Jahren aktiv ist und die Firma Grabmale Buchhaas leitet. Im Lörracher Traditionsbetrieb werden Grabsteine – bis auf einige wenige – noch von Hand gefertigt. Das Zuschneiden der Steine und Behandeln der Oberflächen mit Sandstrahlen erfolgt an zwei einfachen Maschinen.

Meist steht am Anfang eine Zeichnung. Auf großen Papierrollen versucht der Bildhauer dem Kunden ein realitätsnahes Motiv des späteren Grabsteins zu zeigen. „Wir wollen bestmöglich auf den Kunden eingehen“, sagt Nied. Manche kämen mit genauen Wünschen, andere seien noch auf der Suche.