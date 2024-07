Lörrach: Stelldichein der Musikkapellen

Dies bestätigte auch ein Tisch mit gut aufgelegten Besuchern: „Des isch immer ä tolles Fescht do z Hauge, jetz hämmer au no super Wetter hüt. Was will ma mehr? Güdes Esse und Trinke, netti Lüt und fetzigi Musik, mehr bruchts nid, um mol widder luschtig z´si.“ Mittlerweile spielte der Musikverein aus Degerfelden in bester Blasmusiktradition und brachte Festbesucher zum Schunkeln.

Danach stand noch Tanzmusik mit Markus Kirsner bis zum Ausklang des Abends auf dem vielseitigen Programm. Der Sonntag begann mit einem Festgottesdienst, geleitet von Pfarrerin Martina Schüssler und dem anschließenden Frühschoppen, musikalisch umrahmt von den Dinkelberger Musikanten.

Ab 13 Uhr wurde ein Kinderprogramm für die jüngeren Festbesucher angeboten, parallel dazu eröffnete der Musikverein Haltingen den musikalischen Sonntagsreigen, der dann von der Schmugglermusik aus Warmbach bis zum Ende des gelungenen Sommerfests in Hauingen fortgeführt wurde.