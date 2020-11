Lörrach Stempeln, drucken, tupfen

Haushaltsgegenstände wie Spülschwämme, Bürsten, Kleiderrollen, Schnüre und Korken wurden dabei zu den verschiedensten Druckwerkzeugen und Stempeln verarbeitet. Mit einer kleinen Stanzmaschine wurden die eigenen Namen aus dem Karton geschnitten, um dann im nächsten Modul diese Schablonen zum Beschriften der Kunstbücher zu nutzen.

An Thementischen konnten die jungen Künstler Drucktechniken mit Linolfarbe, Stempelarbeiten und Stoßtechniken mit flüssiger Tinte ausführen, schreibt die Schule in einer Medienmitteilung. Fließende Tinte oder getupfte Farbflächen ließen viel Raum für Fantasie und Entdeckungen in den Farbverläufen. Doch in erster Linie hatten die Kinder der Pestalozzischule Spaß am Drucken – und sie produzierten am laufenden Band.