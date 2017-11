Lörrach Sterne für eine gerechte Welt

Von Regine Ounas-Kräusel

Lörrach. Die Caritas in Deutschland hat am Samstag zum 11. Mal die Aktion „Eine Million Sterne“ veranstaltet. Auch auf dem Alten Markt in Lörrach brannten wieder hunderte von Kerzen als Symbol für eine solidarische und gerechte Welt. Der Erlös aus der Caritasaktion wird je zur Hälfte an ein Schulprojekt für geflohene und einheimische Kinder im Libanon gehen und an Hilfsprojekte in Deutschland.

In diesem Jahr steht die Aktion unter dem Motto „Wir sind Heimat“ und will das Zusammenleben zwischen Einheimischen sowie Flüchtlingen und Migranten fördern. „Die Kerzen stehen für die Solidarität und Verbundenheit der Menschen weltweit“, sagte Gudrun Schemel, Geschäftsführerin der Caritas im Kreis Lörrach, zur Begrüßung. Sie stellte das Schulprojekt der Caritas im Libanon vor. In das kleine Land seien seit 2011 rund 1,8 Millionen Syrer vor dem Bürgerkrieg geflohen. „Fast jeder fünfte Einwohner dort ist ein Flüchtling“, sagte sie. Die Caritas bezahlt daher Flüchtlingskindern, aber auch einheimischen Kindern aus armen Familien Schulbeihilfen, bietet ihnen angepasste Lernangebote, Hausaufgaben- und außerschulische Betreuung an.

In Lörrach wird der Erlös aus dem Verkauf von Kerzen, Punsch und Waffeln je zur Hälfte in den Libanon und zur Hälfte an bedürftige Familien fließen, die der Caritas persönlich bekannt sind. Auch die Trommelgruppe „Dam Dam du Togo“ warb mit afrikanischen Rhythmen um Spenden.

OB Jörg Lutz und Landrätin Marion Dammann zündeten als Schirmherren der Aktion die ersten Kerzen an. Die Menschen hätten zum Teil Angst vor Überfremdung wegen der Flüchtlinge, die jüngst auch nach Deutschland kamen, sagte die Landrätin. Sie ermutigte die Menschen aufeinander zuzugehen.