Lörrach: Stettemer feiern den Oberdorfbrunnen

Susan Baloh, Rudolf Lacher, Klaus Dieter und Marno le Moult hatten nun am Freitagabend zu einem kleinen Fest rund um den Oberdorfbrunnen an der Ecke Hauptstraße/Fridolinsgasse eingeladen. Rund 30 Stettener, die zumeist im Umfeld leben, kamen dort zusammen und stießen gemeinsam auf die Restaurierung des Brunnens an. Diesen wollen sie regelmäßig pflegen und das Umfeld attraktiv gestalten. Denn sie fühlen sich verantwortlich für das Kulturgut Brunnen. Außerdem hoffen sie, dass davon eine Signalwirkung ausgeht und sich weitere Stettener finden, die die Wasserspender in ihrer Nähe im Auge behalten, danach schauen und sich ein wenig darum kümmern.

Am Freitagabend war übrigens auch OB Jörg Lutz beim Brunnenfest im Stettener Oberdorf dabei. Der Rathauschef freute sich über das Engagement der Anwohner und berichtete, dass die historischen Brunnen durch ein Team des Werkhofs künftig fachgerecht und schonend gereinigt werden sollen. Wie die Initatoren ankündigen, soll es künftig jedes Jahr ein solches Brunnenfest im Oberdorf geben.