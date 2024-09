Lörrach: Stetten feiert

Zufriedene Gesichter Foto: Rolf Reißmann

Gegenüber gestalteten die Kolpingjugend und die Pfadfinder Stetten gemeinsam mit der Clique Schraubeköpf einen Stand der sich auch direkt an Kinder und Jugendliche wandte. Glitzertattoos und Waffeln, Calamares und Hirschgulasch gehörten zum Sortiment. Einnahmen aus dem Fest, so sicherte der Leiter des Kids-Club Klaus Kellermann zu, kommen ausschließlich der Kinder- und Jugendarbeit zugute.

Wein aus Sens

Die zahlreichen Kinder, die eine bunte Luftballonfigur übers Festgelände trugen, kamen alle von Hasi. Seit nunmehr 30 Jahren dreht Armin Wetzel auf dem Strooßefescht Luftballons. Zwar habe er die technischen Grundlagen in zwei, drei Tagen erlernt. Aber für die vielen Kniffe, um besonders schöne Figuren zu formen, bedurfte es einiger Jahre Übung. Für einen kleinen Obulus verkaufte er vor allem viel Freude.

Es gab auch was auf die Ohren. Foto: Reißmann

Gern besucht wurden wieder die beiden Stände aus den Partnerstädten. Die Freunde aus Sens fielen auf mit ihren neuen, himmelblauen T-Shirts. „Sens Jumelage international“ ist auf dem Rücken zu lesen, Bezeichnung des Vereins zur Pflege der Städtepartnerschaften. Mitgebracht hatten sie ein Sortiment Wein aus einer erst vor drei Jahren angepflanzten neuen Rebsorte, die bisher noch gar nicht fest im Sortiment etabliert ist.

Viele Köstlichkeiten

Nebenan brillierten die Freunde aus Senigallia vor allem mit ihren Kaffeespezialitäten, eben so richtig italienisch. So kamen angesichts der vielen Köstlichkeiten die Genießer nur schwerlich voran, denn jeder Stand lockte mit besonderem Geschmack. Der Feuerwehrverein setzte wieder auf die traditionellen Festspeisen wie Steaks und Bratwurst. Insgesamt 80 Personen waren an beiden Tagen in vier Schichten aufgeteilt bei der Speise- und Getränkeausgabe im Einsatz. Auch Angehörige und Partner halfen mit. Am Nachmittag nur wenig bestellt, am Abend aber um so mehr gefragt war das Schlosswasser, angeboten von den Schlossberghäxe Haagen. Eine Eigenkration aus Korn und Eistee. Die Siebenbürger Sachsen gehören mit zu den langjährigsten Mitgestaltern des Strooßefeschtes. Die Baumstriezel fanden als Knusperei immer wieder viele Freunde. Zehn Minuten braucht ein großer Striezel, bis er über dem Holzkohlefeuer ausgebacken ist, die kleinen werden heute in einer Backmaschine in wenigen Minuten gar.

Temperamentvoll ging es vorm Stand des Turn- und Sportvereins Stetten zu. Statt des Mädchentrainings im Fußball hatte Caroline Eistrup den Losverkauf übernommen. Die vielen kleinen und großen Gewinne dieser Lotterie wurden von Unternehmen aus der Stadt gespendet, Spielwaren und kleine Gebrauchsgegenstände gehörten dazu. Das Fest wurde also seinem Anspruch auf Vielfalt wieder gerecht.

Bliebe noch ein Blick auf jene, die etwas abseits standen, um im Notfall zu helfen. Das DRK war auch mit neuen ehrenamtlichen Helfern und einem Rettungswagen in Bereitschaft.