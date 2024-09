Ein 27-jähriger Polizist, der sich in seiner Freizeit auf dem Straßenfest in Stetten aufgehalten hat, wurde am Sonntag gegen 0.50 Uhr von einem 26-Jährigen, den er dienstlich kannte, angesprochen, dass er doch Polizist sei. Unvermittelt schlug dann der 26-Jährige dem 27-jährigen Polizisten ins Gesicht, heißt es im Polizeibericht. Der 27-jährige Polizist ging zu Boden und als er sich wieder aufrichtete sei er ein zweites Mal niedergeschlagen worden. Der 27-jährige Polizist wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Dem dringend tatverdächtigen 26-Jährigen gelang die Flucht. Der Vorfall ereignete sich am Zigarettenautomaten unweit des Brunnens vor einer Gaststätte an der Hauptstraße. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621/1760, sucht weitere Zeugen. Zwei hochwertige Pedelecs der Marke Canyon sind außerdem im Bereich des Straßenfestes entwendet worden. Der Diebstahl ereignete sich am Sonntag zwischen 20 und 21.40 Uhr. Die beiden in sich verschlossenen Pedelecs standen an der Stettengasse unweit des Weiherwegs. Der gesamte Diebstahlschaden soll mehr als 10 000 Euro betragen.