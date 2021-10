Besucher sind erwünscht

Der Naturentdeckergarten soll beides sein: ein Treffpunkt für die Bewohner im Quartier und auch eine Oase, in der sich die Natur entfalten kann und in Ruhe beobachten lässt. Auf der Wiese blühen im Sommer Pflanzen wie Kuckuckslichtnelken, Margeriten und Klappertopf. Es gibt Obstbäume, einen Beerengarten und in der Mitte eine große Kräuterspirale. Am Eingang laden Baumstämme zum Sitzen ein. Nur ein großes Beet am Rand der Wiese wird intensiver genutzt: Dort bauen ein paar Vereinsmitglieder Gemüse in Permakultur an.