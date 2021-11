Lörrach Stifterpreis für Hans Schöpflin

Mit dem Werkraum Schöpflin gibt sie seit über zehn Jahren gesellschaftspolitische Denkanstöße. Mit FABRIC sowie weiteren lokalen Projekten erprobt sie Formen der Beteiligung vor Ort. Als überregionale Förderstiftung ermöglicht sie durch soziales Risikokapital Experimente und stärkt deren zivilgesellschaftliche Verbreitung, indem sie junge Organisationen beim Wachstum unterstützt und begleitet.

Wie wichtig ein solcher Mut zum Risiko ist, betonten Henrike Schlottmann und Philipp von der Wippel in ihrer Laudatio bei der Preisverleihung. Mit ihrer Organisation ProjectTogether haben die jungen Förderpartner der Schöpflin Stiftung während der Coronakrise zwei erfolgreiche Kampagnen unter der Schirmherrschaft der Bundesregierung durchgeführt. Doch ohne den Vertrauensvorschuss von Hans Schöpflin, erklärten beide, gäbe es ihre Organisation heute nicht in dieser Form. Es brauche, so ihr Appell, mehr Förderer, die Menschen bei der Realisierung innovativer Lösungen unterstützten, auch wenn diese erst einmal nicht viel mehr vorzuweisen hätten als Begeisterung für eine Idee und den unbedingten Willen, diese umzusetzen.

In seiner Dankesrede an den Bundesverband nahm Hans Schöpflin diesen Faden auf: Er rief die anwesenden Stiftungsvertreter dazu auf, mehr gemeinsam zu handeln, um größere Wirkung zu entfalten: Nur gemeinsam könne man die großen Herausforderungen wie Klimawandel, Digitalisierung und gesellschaftliche Spaltung meistern und unsere Demokratie stärken. Die Schöpflin Stiftung ist eine unabhängige und gemeinnützige Stiftung des bürgerlichen Rechts mit Sitz in Lörrach. Die Stiftung engagiert sich für kritische Bewusstseinsbildung, eine lebendige Demokratie und eine vielfältige Gesellschaft: www.schoepflin-stiftung.de