Lörrach: Stimmen-Bühne steht bald

Chris Isaak

Und dann Sänger und Schauspieler Chris Isaak mit seiner 40-jährigen Karriere am Samstag mit keinem geringeren Support als Tanita Tikaram – unvergessen ihr Superhit „Twist in my Sobriety“. Inzwischen ist die Künstlerin auch für ihr politisches Engagement bekannt.

Jess Glynne

Jess Glynne kommt zum Finale am Sonntag: Ihre Hits werden im Radio rauf- und runtergespielt. Die 34-jährige britische Popsängerin und Songwriterin hält den Rekord bei Nummer 1-Hits in den britischen Charts. Mit „Rather Be“ war sie auch in Deutschland auf Platz 1. Da dürfte der Marktplatz zur Dance-Party werden, auch hier ziehe der Kartenvorverkauf jetzt an, freut sich der Pressesprecher.

Sicherheit

Bei den Konzerten wird im übrigen auf das bisher bewährte Sicherheitskonzept zurückgegriffen. An den drei Eingängen werden Taschen beziehungsweise Rucksäcke kontrolliert, die maximal 40 mal 40 Zentimeter groß sein dürfen. Schirme sind tabu, was angesichts der guten Wetteraussichten kein Thema sein dürfte. Kinder dürfen erst ab sechs Jahren aufs Konzertgelände, empfohlen wird ein Mindestalter von acht Jahren.