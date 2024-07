Lörrach: Stimmen-Festival ist eröffnet – es wird im 30. Jahr einiges geboten

Gesellschaftlicher Auftrag

Sadovnik, der seit zweieinhalb Jahren die Festival-Leitung hat, erinnerte an die Ursprünge von Stimmen als „internationales Gesangsfestival“. Der Burghof stehe für Vielfalt, den Austausch, aber auch Divergenz. Miteinander zu diskutieren, sei enorm wichtig. Man wolle den wichtigen gesellschaftlichen Auftrag wahrnehmen. Was von Lörrach aus in den vergangenen 30 Jahren ausgegangen sei, bezeichnete Sadovnik als „unfassbar“. Die Stimme als menschliches Ausdrucksmittel berge so viel Potenzial. Sie sei auch als Kunstmittel einsetzbar.