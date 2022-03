Lörrach Stimmen-Festival nimmt Form an

Lörrach. Der Startschuss der Rosenfelspark-Konzerte am 26. Juli beim Lörracher Stimmen-Festival steht mit dem Doppelprogramm von La Yegros und Cimafunk ganz unter dem Eindruck südamerikanischer Sounds und Grooves, kündigen die Festivalmacher an. „La Yegros dreht die Traditionen argentinischer Musik durch die Mühlen jamaikanischer Dancehall- und Elektroproduktionen“, heißt es in einer Mitteilung. Cimafunk ist ein afrokubanischer Rockstar und verleiht dem US-Genre Funk eine gehörige Prise Lateinamerika.

Die buchstäblich vielstimmige Eröffnung des Festivals findet bereits am 25. Juni statt: Unterm Motto „Lörrach singt!“ sollen unzählige Stimmen und Chöre mit einem abwechslungsreichen Programm Lörrach in eine singende Stadt verwandeln. Neben vielen bekannten Gesichtern treten auch in diesem Jahr wieder neue Formationen bei Lörrach singt! auf, kündigt das Burghof-Team an. Um 10 Uhr eröffnen Burghof-Geschäftsführer Timo Sadovnik und Oberbürgermeister Jörg Lutz auf dem Lörracher Marktplatz den Gesangstag. Direkt im Anschluss lädt Erhard Zeh die Chöre und Gäste zum gemeinsamen Eröffnungssingen ein. Zwischen 11 und 18 Uhr dürfen die Besucher dann in ein Klangmeer menschlichen Gesangs eintauchen. Zwischen Bahnhof und Burghof erleben die Gästezahlreiche verschiedene Formationen und Gesangsrichtungen an 13 verschiedenen Plätzen. Daneben laden Workshops zum Mitsingen ein. Um 18 Uhr klingt der Tag an der Außenbühne des Burghof aus. Ab sofort sind Chöre, Ensembles und Solisten eingeladen, sich für Lörrach singt! anzumelden. Das Anmeldeformular zum Download findet sich unter http://stimmen.com/programm/loerrach-singt-2022. Rückfragen unter Tel. 07621/940 89 12 oder per E-Mail an s.dahl@burghof.com. Weitere Infos zu Programm und Tickets unter https://www.stimmen.com/