Lörrach Stimmen: Frauenpower im Doppelpack im Rosenfelspark

Die Brasilianerin Bia Ferreira ist keine, die sich der bloßen Unterhaltung wegen an die Gitarre setzt. Jeder ihrer Songs transportiert eine Botschaft, mit einer Dringlichkeit formuliert, als ob es ums Überleben ginge. Ein ums anderen Mal wiederholt sie zentrale Sätze, auf Englisch, auf Portugiesisch, bevor sie zu singen beginnt: „Rise the flag of love“ - „Levante Bandeira do amor“. Dann setzt sich die Dringlichkeit klanglich fort: Ihre in vielen Jahren auf der Straße geschulte Stimme, dunkel, rau und unmittelbar, trifft den Zuhörer ganz direkt. Man kann ihr nicht ausweichen.

Botschaften von Belang

Bia Ferreiras stimmliche Ausdrucksmöglichkeiten sind ungeheuer farbenreich. Sie oszilliert zwischen schnellem Sprechgesang und klar vorgetragenen Strophen, zwischen lautem Rufen, dunklem Grollen, Schnalzen und Lachen, im Stil von Reggae bis Rap. Sie switcht mitten im Song um auf Beatboxing, lässt ein Stück in Geräuschen ausklingen, immer leiser, als ob eine Schallplatte knackt. Am Schluss ist es ganz ruhig. Ferreira grinst. Das Vergnügen über den gelungenen Trick ist ihr anzumerken. Alles Depressive liegt ihr fern. Sie lacht viel, zeigt neben aller Ernsthaftigkeit Sinn für Ironie.