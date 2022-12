Lörrach Stimmen gehen ans Herz

Von Gabriele Hauger

Lörrach. Die wunderbare Architektur des Kirchenraums, der funkelnde Kerzenschein, die erwartungsfrohe Stille. Dann heben die Stimmen des Trios an: „There’s no place like home“, Sehnsucht nach Heimat und Geborgenheit. Kathleen Dineen, Sopranistin, Harfenistin sowie zuständig für die Arrangements, lässt ihre Stimme hell, klar und rein erklingen. Genialer Partner an ihrer Seite ist der Tenor Robert Getchell, mit dem sie sich blind versteht. Ergänzt wird das Trio normalerweise von Mathias Spöri. Die Erkrankung des Bariton erforderte indes eine kurzfristige Umplanung. So übernahm Thibaut Guyot diesen Part. In nur zwei Tagen das Repertoire einzustudieren – Chapeau! Der Sänger kristallisierte sich als würdiger Ersatz heraus.