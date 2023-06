Lörrach Kein Stillstand bei „Stimmen“

Wie erleben Sie das hiesige Publikum?

Man muss sich immer hinterfragen, wie gut man als Kulturinstitution wahrgenommen wird. Für mich ist es schon ein Phänomen, dass ich als jemand, der vor einem Jahr von Wien hierhergezogen ist, Menschen treffe, die überhaupt nicht wissen, was der Burghof oder das Stimmen-Festival ist. Und die leben hier schon lange! Da denke ich schon: Wow, so ein großes Haus, so prominent in der Stadt. Und trotzdem ist es offenbar für manche Menschen nicht sichtbar. Dieses Phänomen gilt allerdings tatsächlich nicht nur für den Burghof. Viele Menschen wissen sehr wenig über ihre nächste Umgebung.

Wie groß ist der Kostendruck?

Auch wir sind massiv von Kostensteigerungen betroffen. Wir haben Geldgeber, die sagen, sie können nicht mehr geben. Wir haben Personal, das zu Recht gut bezahlt werden will und unter den allgemeinen Kostensteigerungen leidet. Und da ist das Publikum, das auch von der Inflation betroffen ist. Wie soll ich aber unsere Mehrkosten kompensieren? Daher sind wir schon gezwungen, die Ticketpreise anzuheben. Auf der anderen Seite versuche ich, die lokale Bevölkerung durch Rabatt-Systeme abzuholen. Es gibt schon dieses Jahr die Möglichkeit – etwa für junge Leute oder beim gleichzeitigen Kauf mehrerer Tickets. Das wollen wir erweitern. Speziell für die Menschen, die hier leben und für die der Burghof einen wesentlichen Beitrag zur Lebensqualität leisten kann.

Wie sehen Sie das Verhältnis zwischen Ihren finanziellen Möglichkeiten und Ihren künstlerischen Vorstellungen?

Das ist wie überall im Leben: Wenn man könnte, wie man wollte! Andererseits haben wir schon recht gute Voraussetzungen. Ich jammere nicht. Der Burghof und das Stimmen-Festival sind verhältnismäßig privilegiert im Vergleich zu der freien Szene, in der ich lange gearbeitet habe, die rein projektfinanziert ist. Die Basisfinanzierung ist bei uns über Sponsoren und vor allem durch die Stadt gesichert. Darauf können wir aufbauen. Doch es wird immer schwerer, die Inflation und Ressourcenverteuerung zu stemmen. Ein Beispiel: Die Kosten für eine große Bühne, wie wir sie an manchen Spielorten brauchen, sind teilweise am Markt um 100 Prozent gestiegen. Da geht es nicht um ein paar tausend Euro! Da geht es um unglaubliche Beträge, die auf einmal im Raum stehen. Und das muss kompensiert werden. Ein globales Phänomen, das viele Veranstalter in schwierige Situationen bringt. Da müssen wir uns für die Zukunft schon fragen, was noch Sinn macht – und was leider nicht mehr. Zum Glück ist die Zukunft des Stimmen-Festivals nicht generell gefährdet, aber wir müssen aufpassen.

Fühlen Sie Erfolgsdruck ?

Ich versuche, mir den Druck zu nehmen. Aber natürlich habe ich an mich und meine Arbeit hier gewisse Erwartungen. Und das hat zu Recht auch das Umfeld. Das ist schon ein gewisser Druck. Den spürt auch das ganze Team. In den letzten drei Jahren musste einiges an Einsparungen umgesetzt werden, auch beim Personal wie überall sonst. Das muss das jetzige Stimmen-Team besonders in Spitzenzeiten auffangen. Das erfordert wahnsinnigen Einsatz und geht weit über einen Nine-to-five-Job hinaus. Da bin ich als Intendant sehr dankbar, dass ich solche Mitarbeiter habe. Ich möchte, dass die Leute draußen wissen, dass wir hier keine ruhige Kugel schieben und dem Team meine große Wertschätzung öffentlich zum Ausdruck bringen.

Da braucht es Idealismus?

Ja. Und ich sehe es mitunter als meine Aufgabe, darauf zu schauen, dass die Mitarbeiter nicht verbrannt werden.

Lörrachs Bürgermeisterin ist begeistert: Beim Festival sei dieses Jahr für jeden Geschmack etwas dabei.

Das wäre schön, aber ganz so ist es ja nicht. Es ist auch gar nicht unser Ziel. Das funktioniert nicht. Vielmehr ist es der Auftrag einer geförderten Kulturinstitution, dass man die Menschen abholt. Nicht à la: Sie wünschen – wir spielen! Aber wir sollten wahrnehmen, was die Menschen aktuell beschäftigt und interessiert und dann die Programme entsprechend ausrichten. Das bedeutet nicht, sich auf Mainstream zu fokussieren, sondern Formate zu entwickeln, die einfach, aber mit Anspruch gemischt sind. Es darf die reine, befreiende, leichte Unterhaltung ebenso geben wie eine Auseinandersetzung mit ernsthaften Themen. Vielleicht auch mal provokativ, kritisch, ein Dialograum, in dem man sich mit dem Zeitgeschehen beschäftigen kann. Das macht eine Kulturinstitution aus.

Das scheint aufzugehen: Es gibt Mainstream wie Luca Hänni. Aber auch originelle Angebote, wie es sie noch nie bei Stimmen gab wie Eulbergs Biodiversitäten-Show.

Sicher gibt es wahrscheinlich auch Kritik daran. Aber wir erleben auch viel positive Resonanz. Zuspruch und Freude darauf, dass sich da etwas bewegt, dass es neue Impulse gibt. Als Intendant setze ich mich ständig damit auseinander, wie sich das Stimmen-Festival entwickeln kann und nicht stillsteht. Natürlich geht das nicht immer alles gleich auf. Aber wir wollen Diversität, auch Nischenthemen, die Recht auf Raum haben. Die ganze Bandbreite der menschlichen Stimme sollte Gehör finden. Und da lässt sich die Fantasie ja kaum mehr einfangen. Da lässt sich so viel entwickeln und vorstellen, dass ich mich schon sehr drauf freue, das jedes Jahr aufs Neue machen zu dürfen.

Das Programm wirkt teils lässig, manchmal unkonventionell: Kinder sind eingeladen, es gibt einen Doku-Film, neue Kooperationen, Klang und Bild im Schlosskeller... Kommt viel Inspiration aus dem Team?

Klar, auch aus dem Umfeld. Aber ich versuche natürlich schon, meine Vorstellungen einzubringen. Der Geist eines Festivals dieser Größe lebt davon, wie das Team sie die Vorstellungen umsetzt. Da kann und will ich gar nicht in jeden einzelnen Bereich einwirken.

Frankreich fehlt wieder.

Für mich hat die Trinationalität unbedingt ein Potenzial für Stimmen. Ich finde das einen schönen Gedanken. Leider scheitert es manchmal an der Umsetzbarkeit. Da sind bürokratische, finanzielle und personelle Hürden. Wir mussten uns darauf konzentrieren, was wir gestemmt bekommen. Trinational denke ich in puncto Publikumsresonanz natürlich trotzdem. Das würde ich übrigens auch gerne speziell für den Burghof ausschöpfen: Der sollte mehr Publikum aus Frankreich und der gesamten Dreilandregion anziehen. Das möchten wir in Zukunft auch besser ansprechen.

Als Lörracher Neubürger: Welcher Konzertort hat für Sie besonderes Charisma?

Ich freue mich auf Arlesheim. Ein toller Ort, den ich ja noch nicht bespielen konnte. Das Schöne liegt aber für mich beim Stimmen-Festival in der Vielfalt der Räume. Jeder hat seinen Geist, sein Flair und seine Möglichkeiten. Der jeweilige Kontrast ist das Spannende.

Ein Highlight für Sie?

Jedes Projekt hat für mich seine Besonderheit. Eine Wertung fällt mir schwer. Auf den Burghof freue ich mich aber sehr. Er und Lörrach sind das Herz des Festivals. Und das Haus zeigt sich während des Festivals ganz anders. Es ist großer Backstage-Bereich für alle Künstler. Er wird bespielt und soll das Zentrum von Stimmen sein, den Geist des Festivals erlebbar machen. Da planen wir weiter, und bereits in der kommenden Ausgabe wird hier viel geboten.

Wie geht es Ihnen in Lörrach?

Meine Familie und ich sind mit Freude und Respekt vor der Aufgabe nach Lörrach gekommen. Wir wurden herzlich und positiv aufgenommen, auch wenn nicht alles leicht und lustig ist und manche Probleme erst später auftauchen. Unterm Strich ist es uns geglückt, Fuß zu fassen, auch wenn wir noch nicht 100-prozentig angekommen sind.

Und beruflich?

Die berufliche Aufgabe habe ich in einer großen Umbruchphase übernommen. Die Zusammenarbeit muss sich entwickeln, was meiner Meinung nach gut gelingt. Ich will ja nicht alles auf den Kopf stellen. Trotzdem bringe ich Neues mit ein, Veränderungen, die natürlich nicht immer alle begeistern. Doch gerade im Kulturbereich muss man sich ständig verändern, hinterfragen, neu positionieren – in allen Organisationsbereichen. Das ist fordernd.

Sind Sie zufrieden mit dem Stimmen-Programm?

Das Ganze ist kein Wunschkonzert. Natürlich hätte ich mir einiges anders gewünscht. Aber wir haben unter den schwierigen Bedingungen ein absolut großartiges Programm gestaltet, das Vielfalt und große Potenziale erkennbar macht. Darauf können wir stolz sein.

Was hören Sie Zuhause?

Tatsächlich ganz Unterschiedliches: Funk, Rap, Jazz, Soul, gerne aber auch mal interessante Klassik. Meine derzeit Ballett-fanatischen Töchter hingegen spielen Tschaikowsky rauf und runter.