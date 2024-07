Lörrach – „Stimmen“: Klangwelten mit reichlich Abwechslung bei „Stimmen“

Den Auftakt machen Kaleida und Ivo Dimchev am Freitag, 12. Juli, 19 Uhr, bei einer Double-Bill. Das transatlantische Duo Kaleida kreiert Klangwelten, die düster und mystisch sind, in denen aber am Horizont immer auch ein bisschen Hoffnung durchscheint, heißt es in der Ankündigung. Wandlungsfähig, respektlos und provokativ erkunde der queere bulgarische Musiker, Choreograf, Performer und Aktivist Ivo Dimchev das Universum des Klangs. Mal bluesig, mal romantisch, mal melancholisch, mal Techno wird laut Mitteilung Ivo Dimchev mit seiner Musikperformance „Top Faves“ zu erleben sein.