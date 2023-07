Lörrach Stimmen: Plastikrosen und Balladen

Zum anderen ist Mia Morgan eine Art Gesamtkunstwerk oder, wenn man so will, Anti-Kunstwerk – genau genommen beides. Im Vergleich zu „Klan“ in der zweiten Konzerthälfte liefert Mia Morgan mit Steffen Bayer (Drums), Lukas Korn (Gitarre) sowie reichlich zugeschalteten Synthiepop-Klängen zwar den kontrastärmeren Sound, dafür packt sie die heißeren Eisen an: Selbstbehauptung oder -bestimmung bei gleichzeitig persönlicher Zerrissenheit inmitten vehement eingeforderter, aber widersprüchlicher gesellschaftlicher Ansprüche – das ist das steinige Feld, das Mia Morgan beackert. In Liedtexte transformiert, entwickelt das Themenspektrum rund um Queer-Feminismus, Empowerment, Mental Health und Liebe eine Brisanz und Ehrlichkeit, die im Pop eher selten anzutreffen ist. „Ich bin und bleib’ ein Clown“, singt sie später im Stück „Teenager“.

Herausfordernder Auftritt im Rosenfelspark

Während einige Besucherinnen direkt vor der Bühne Mia offenbar gründlich kennen und als Ikone feiern, ist es für die Mia-Neulinge im Publikum durchaus herausfordernd, sowohl die Textzeilen in Stücken wie „Haustier im Hotel“, „Fleisch“, „Wiedergänger“ oder „Schönere Frauen“ zu interpretieren als auch die Performance sowie den Sound zwischen Pop, New Wave und Post-Punk zu genießen. Eindruck macht Mia Morgans Auftritt aber bei Kennern wie Nicht-Kennern. „Es war wider Erwarten völlig gut mit euch“, verabschiedet sie sich nach einer Stunde.