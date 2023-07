Lörrach Stimmen: Simply Red und Zucchero sind ausverkauft

Der italienische Weltstar Zucchero tritt im Rahmen seiner „World Wide Tour“auf dem Marktplatz in Lörrach auf. Mit dabei hat er einige seiner größten Hits und Songs aus seinen neueren Alben wie „Discover“ und „D.O.C.“.

Mick Hucknell und seine Band Simply Red setzen im Sommer 2023 ihre Europatournee fort und machen am 16. Juli Station auf dem Lörracher Marktplatz. Sie verbindet eine mittlerweile knapp 40-jährige Bandgeschichte, eine Vielzahl von Top-20-Hits wie „Holding Back The Years”, „The Right Thing”, „Fairground” oder „Money’s Too Tight (To Mention)“ und über 100 Single- und Album-Charterfolge.