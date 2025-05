Lörrach: Stimmenfestival und Burghof: Es steht viel auf dem Spiel

Zum einen ist der Burghof ein Ort, an dem die Menschen in einen Dialog und Austausch kommen. Er bietet die Gelegenheit, sich mit Themen, die uns beschäftigen, kritisch auseinander zu setzen, als Gruppe, als Individuen. Zum anderen ist da natürlich der wichtige Faktor Spaß, das Vergnügen, Kultur zu erleben. Das wiederum spielt eine große Rolle für die Psychohygiene der Bürger. Ein Kulturprogramm auf so hohem Niveau ist für die Stadt bedeutend. Auch wenn natürlich nicht jeder, dieses Angebot nutzt, nur weil es da ist. Aber es geht ja auch nicht jeder ins Fußballstadion. Ein ganz wichtiger Effekt geht in Richtung Stadtmarketing. Durch Burghof und Festival kann sich Lörrach überregional positionieren, Sichtbarkeit erreichen, sich als lebenswerte Stadt und als Wirtschaftsstandort positionieren. Und dann gibt es noch die so genannte Umwegrentabilität. Das heißt, dass die Menschen, die die Kulturangebote wahrnehmen, sich in der Stadt aufhalten und dort Geld ausgeben.

Glauben Sie, dass sich die Lörracher an diesen „Luxus“ gewöhnt haben? Vor 25, 30 Jahren hatte die Stadt eine rumplige Stadthalle. Mit Burghof und Stimmen kamen Weltstars in die Stadt. Damit stiegen auch die Erwartungen ans Programm, oder?

Das spüren wie in allen Bereichen. Man merkt erst, was man hat, wenn es nicht mehr da ist. Das ist auch in anderen Städten so. Gerade jetzt, wo wir in der Kritik stehen und es um die Zukunft geht, gibt es aber auch einen großen Prozess der Bewusstwerdung, was hier in Lörrach auf dem Spiel steht. Das ist wichtig, genau darum geht es.