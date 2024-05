Nach der Pause ging es weiter mit großartiger Herzschmerz-Musik aus dem Film „Titanic“ mit dem Lied, „ My heart will go on“. „A whole new World“ und „Arabische Nacht“ aus dem Musical „Aladin“ spannten den Bogen zu Klängen des nahen Ostens, bevor mit „You are the reason“ von Calum Scott der gefühlvolle Pop vom Chor ebenso anrührend interpretiert wurde.

Begeistertes Publikum

Mehr Tempo in das Programm brachte dann „It´s rainig men“ von den Weather Girls, und mit „For your eyes only“ wurden die Bilder aus dem James Bond Film „In tödlicher Mission“ wieder vor dem geistigen Auge heraufbeschworen. „Colours of the wind“ aus dem Musical „Pocahontas“, „Top of the World“ von den Carpenters und „Denk an mich“ aus dem Musical „Phantom der Oper“ rundeten eine musikalische Reise durch die großen und sehr erfolgreichen Melodien der letzten 40 Jahre ab. Das Tumringer Publikum honorierte dies mit einem ebenfalls großen Applaus.