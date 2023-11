Lörrach: Stimmungsvoller Adventsmarkt

Hilde Bähr, Vorsitzende des Organisationsteams freut sich: „In diesem Jahr sind wir 15 Aussteller, nicht nur aus Stetten, auch aus Buggingen und Inzlingen und aus der ganzen Umgebung.“ Die Standgebühr beträgt 15 Euro, dazu pro Tag ein Kuchen, erklärt Dieter Funk vom Förderverein Seniorenzentrum. Mit 264 Mitgliedern betreibt er diesen Adventsmarkt, aber auch das mittwochs offene Quartierscafé im Untergeschoss des Gemeindehauses, und er weist auf das Adventskonzert am 7. Dezember in St. Fridolin hin – ein Höhepunkt in der Arbeit des Fördervereins. Am 6. Dezember wird sich Dieter Funk als Nikolaus verkleiden: „100 Grättimänner sind schon bestellt.“