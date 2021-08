Lörrach Schlendern, schnitzen und schmatzen

Bratwurst über Brombach gefällig? Gemütlich geht es auf dem Wanderweg über dem Lörracher Ortsteil zur Sache. Gleich hinter dem Kieswerk am Kreisel, kurz nach dem Ortseingangsschild gibt’s aber erst einmal einen kurzen, steilen Anstieg. Und bald schon wandert der Blick hinunter nach Brombach oder in die Ferne.

Es geht am Wald entlang in Richtung Ortsmitte. Aber nicht an der Straße, sondern eben oben, in aller Ruhe. Die Wanderer sehen die Burg Rötteln, wenn die Jahreszeit passt jede Menge Bärlauch, oder hin und wieder eine Maus, die durch das Gebüsch am Wegesrand huscht. Entweder blickt man hinüber nach Hauingen oder auch auf die Häuser und Gärten direkt unterhalb.

Gemütlichen Schrittes erreichen die Spaziergänger dann nach gut 20 Minuten den Grillplatz, der nicht weit von der evangelischen Kirche und dem Ehrenmal für die Gefallenen und Vermissten des Ersten Weltkrieges liegt. Holzbänke und -tische, wenn auch schon etwas in die Jahre gekommen, sind vorhanden, ein vernünftiger Rost und genügend Holz ebenso, schließlich ist der Wald ja nur wenige Schritte entfernt. Der Platz ist groß, so stehen sich die Grillfreunde nicht auf der Pelle, und immer wieder kann Groß und Klein den Blick über Brombach schweifen lassen, während das Feuer lodert und die Würstchen brutzeln.

Parken die grillenden Wandersleut’ direkt bei der Kirche, dann ist es nur ein Katzensprung bis zur Feuerstelle. Das indes ist Fluch und Segen zugleich. Denn so mancher, meist dämlicher Zeitgenosse meint, diesen Grillplatz nach einer durchzechten Nacht als Müllhalde missbrauchen zu müssen. Und so kommt es vor, dass die Familie vor der gemütlichen Rast und dem fachmännischen Einritzen des Klöpfers erst die mitgebrachte Mülltüte zückt und den Platz von Wodka-Flaschen, allerhand Verpackungsmaterial und Essensresten befreit.

Burg Rötteln

Wer kennt es nicht, das sagenhafte Wahrzeichen, welches hoch oben über der Lerchenstadt thront. Wie wäre es denn, Bockwurst mit Burgabenteuer zu verbinden? Erst die Ruine besuchen, etwas in der Vergangenheit schwelgen, dann den Heißhunger mit einem leckeren Steak stillen und genussvoll schmatzen.

Und auch hier gilt: Es gibt eine kurze oder etwas längere Fußmarsch-Variante. Entweder geht es vom Parkplatz der Burg direkt hinauf, kurz und knackig. Oder aber: Kind und Kegel marschieren mit Sack und Pack von der Wittlinger Höhe in Richtung Rötteln. 45 Minuten dauert der Spaziergang.

Und als Belohnung wartet nicht nur ein wuchtiger Grillrost, sondern auch genügend Platz zum Spielen. Höhepunkt für den aktiven Nachwuchs ist natürlich der steile Hügel, wo man sich in bester Kletterer-Manier fast schon halsbrecherisch an den Wurzeln entlang hangeln kann.

Zuerst aber gilt es genügend Holz aus der Umgebung heranzuschleppen. Es gibt mehrere Tische und Bänke, und Gesellschaft. Denn meistens ist man hier nicht allein. Diese Feuerstelle ist beliebt und längst kein Geheimtipp mehr. Was natürlich auch an der reizvollen Ruine liegt, die man beim Biss in den Klöpfer begutachten kann. Und das Schlückchen Bier, kühl gehalten, weil mit Zeitung umwickelt, lässt sich bei diesem Anblick auch besonders genießen.

Hexenbrünnli

Weitaus geheimnisvoller, versteckt und deshalb alles andere als von Pilgerscharen umlagert, kommt das kleine, gemütliche Grillplätzchen im Hauinger Bannwald daher. Ein lauschiges Plätzchen, ein echtes Kleinod. Zuvor gilt es aber die eine oder andere Schweißperle zu vergießen. Denn: Es geht bergauf. Und zwar ab dem Startpunkt, dem Parkplatz am Schützenhaus.

Dafür kommt die Soormatt idyllisch daher. Vor allem, wenn man bei der Weggabelung links abbiegt, um einige Meter weiter dann das enge, unauffällige Weglein hinauf zu marschieren. Das eine oder andere Mal grüßt man einen flinken Mountainbiker. Apropos grüßen. Hier im Wald besteht die „Haugemer Grußpflicht“. Diese Höflichkeits-Initiative, die Gerd Turowski, Peter Kunz und Georg Ticks ins Leben gerufen haben, bedarf keiner großen Anstrengung.

Etwas ins Schnaufen kommt man dagegen beim steilen Anstieg in Richtung Hexenbrünnli schon. Kein Wunder. Die kleine Feuerstelle liegt auf 490 Meter Höhe, nicht weit von der Hohen Straße entfernt. Statt eines Gipfelkreuzes begrüßt die Bratwurstkönige eine Hinweistafel zur Geschichte des Hexenbrünnlis. Bänke rings um die eingemauerte Grillstelle laden zum Ausruhen ein. Dann aber geht es auf Brennholzsuche. Und Grillstöcke werden auch benötigt. Denn einen Rost gibt es hier keinen. Also wird erst gesucht, dann geschnitzt und dann gegrillt.

Stockbrot und „Schüblig“ finden nach so einer Wanderung natürlich reißenden Absatz. Genauso wie das eine oder andere Kaltgetränk. Und zum Nachtisch: Marshmallows. Dieses süße Highlight rundet das gemütliche Beisammensein ab, ehe die Heimreise angetreten wird.

Entweder wieder den bereits bekannten steilen, schmalen Weg hinunter oder, und das sollte Variante Nummer eins sein, durch den Wald, auf ebener Strecke in Richtung Weiermatthütte. Dort stünde, sollte denn am Hexenbrünnli bereits eine Familie um das Feuer hocken, eine weitere schöne Grillstelle für Groß und Klein bereit. Direkt bei der Hütte führt dann ein breiter Wanderweg wieder hinunter zum Parkplatz am Schützenhaus.

Stockbrot-Teig für vier Personen:

Zutaten:

220 Milliliter Milch

40 Gramm Hefe (ein Würfel)

80 Gramm Butter, weich und in Stücken

ein Ei

500 Gramm Mehl (Type 405 oder 550)

ein halber Teelöffel Salz