Lörrach: Strahlende Trompeten

Ein wenig überraschend ließen die beiden Musiker ihr Konzert ausklingen. In Begleitung einer Kirchenorgel ist Louis Armstrongs „What a wonderful world“ eher selten zu hören. Doch Böttinger spielte diese Hommage an unsere schöne Welt so gefühlvoll und wohltönend, dass die Zuhörer berührt applaudierten.

„Let it snow“ zum Ausklang

Nach dem fröhlich-leichten Song „Let it snow“ spendeten die Besucher in der Kirche kräftigen Schlussapplaus, wofür sich die Musiker mit dem Ohrwurm „You raise me up“ bedankten.