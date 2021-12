Lörrach Stressfrei unterm Weihnachtsbaum

Frage: Ein wichtiges Thema: Geschenke. Wie findet man das richtige Maß?

Es ist schwierig. Wir leben in einer sehr konsumorientierten Gesellschaft. Der Markt tut alles, um mit Werbung und auch vielen anderen subtileren Strategien Kaufdruck zu erzeugen: Unser ganzer Lebensstil ist ja komplett auf Konsum ausgerichtet, ein Phänomen, dem man sich kaum entziehen kann. Auch die Kleinsten nicht. Bereits im Kindergarten sind diese sozialem Vergleichsdruck ausgesetzt.

Schon bei Grundschülern ist zu hören: Du bist ein Opfer, weil du keine drei Adventskalender hast. In der Folge geben die Kinder diesen Druck auch an ihre Eltern weiter. Aussagen wie „alle anderen haben mehr“ können bei ihren Eltern ebenfalls viel Druck auslösen und fallen bei diesen häufig auf den Nährboden bereits vorhandenen schlechten Gewissens. Immer steht im Hintergrund der Gedanke, es nicht zu schaffen, Familie und Beruf gleichzeitig ausreichend gerecht zu werden. Dazu kommt noch diese Pandemie, die uns seit zwei Jahren umtreibt. Natürlich würden wir unseren Kindern eine andere Zeit wünschen als die aktuelle. Es liegt total nahe zu versuchen, den vielen Verzicht bei den Kindern durch ein mehr an Konsum auszugleichen.

Frage: Was tun?

Man sollte sich diesen Druck bewusst machen und regelmäßig daran arbeiten, seinen eigenen pädagogischen Kompass zu überprüfen und nicht aus dem Blick zu verlieren. Natürlich schenken wir nicht nur ein Buch und zwei Orangen wie vielleicht vor 50 oder 100 Jahren. Wir passen uns an, reden mit Eltern, die ähnlich ticken wie wir, holen Vergleichsgrößen ein und reden mit anderen Akteuren aus dem Geschenke-Zirkus wie Großeltern oder Tanten und versuchen, eine pädagogisch stimmige Entscheidung zu treffen – mit Augenmaß. Vergleichbar ist das mit der Steuerung des Medienkonsums: Wir beziehen die Bedingungen unserer Zeit in alle Überlegungen ein, aber am Ende treffen wir eine pädagogische Entscheidung mit Augenmaß und halten aus, dass diese bei den Kindern nicht nur Freude auslöst. Man muss nicht mit denen mithalten, die am meisten bieten. Es gibt immer Familien, die mehr zahlen, mehr bieten. Die Erfahrung, verzichten zu müssen, dass Wünsche nicht erfüllt werden, diese Frustration aushalten zu lernen, ist außerordentlich wichtig für die Entwicklung eines Kindes. Diese Selbststeuerungsfähigkeit braucht es später ganz dringend im Erwachsenenleben.

Frage: Es gibt also keine perfekte Geschenke-Formel: zwei Bücher, ein Spiel, einen Gutschein?

Leider nein, so einfach ist es nicht. Das gilt im Übrigen auch für alle anderen Bereiche wie Medienkonsum, Freizeitgestaltung, Schlafenszeit.

Frage: Corona lässt Familien an Weihnachten – zwangsweise – näher zusammenrücken. Risiko oder Chance?

Es ist beides. Corona birgt Chancen, was Besinnung anbelangt, wenn man diese gemeinsame Zeit so nutzt, dass man sich als Familie wahrnimmt und die Erwartungen steuert – zumindest als Erwachsener. Den Kindern muss man dabei helfen, ihre Erwartungen zu regulieren. Andererseits sitzen viele Familien sowieso seit fast zwei Jahren enger aufeinander. Und das nicht immer unter perfekten Bedingungen, Stichwort Homeschooling mit Homeoffice oder Quarantäne. Da kann Weihnachten zum Kristallisationspunkt dessen werden, was eh schon schwierig ist. Das Entscheidende ist, sich nicht mit zu hohen Erwartungen zu überfordern.

Frage: Wie viel Rücksichtnahme muss sein? Wie ehrlich darf man sein und seine Ansprüche formulieren?

Ehrlichkeit ist immer gut. Allerdings gibt es verschiedene Arten. Weihnachten sollte nicht so verstanden werden, dass man den anderen an den Kopf wirft, was man schon immer einmal loswerden wollte. Ehrlichkeit ist dann gut, wenn man sie so formuliert, dass der andere sie annehmen kann. Familie ist ein Stück weit Schicksal, und so ist auch die Schwiegerfamilie etwas, das man sich nicht aussuchen kann. Familie ist aber auch eine gewaltige Ressource, die zu einem dazugehört. Meine Empfehlung ist: viel Geduld, Toleranz und Gelassenheit, ohne dabei die eigenen Grenzen zu überschreiten. Das ist eine extreme Herausforderung, die man aber immer wieder anstreben muss. In vielen Kulturen ist das viel selbstverständlicher als bei uns. Viele Familien laufen beim Thema Individualität und beim Anspruch, Grenzen zu wahren, Gefahr, aus den Augen zu verlieren, dass Familie eben auch bedeutet, Dinge auszuhalten. Natürlich gilt dies nicht in Situationen mit Übergriffen oder gar Gewalt. Diese Grenze darf in keiner Familien überschritten werden darf.

Frage: Gibt es nach den Weihnachtstagen besonders viele Nachfragen bei der Beratungsstelle?

Nicht nur danach. In der Zeit vor, während und nach Weihnachten ist die Frage nach Unterstützung sehr groß. Zum einen wegen der familiären Konflikte. Aber Krisen gibt es natürlich auch bei vielen aufgrund von Trauer, Verlust, Einsamkeit, Erlebnisse, die gerade in der Weihnachtszeit verstärkt hochkommen, weil dieses Fest eine so hohe Bedeutung hat. Wenn es einem nicht gut geht, kann Weihnachten eine besondere Belastung sein.

Eine weitere Rolle spielt in den Familien, dass schulisch jetzt viel los ist, Halbjahreszeugnisse anstehen, es Druck gibt, Krisen anstehen, die möglichst noch schnell vor Weihnachten gelöst werden sollen.

Frage: Wie entspannt sind Sie vor Weihnachten?

Also, das Thema Geschenke ist eine große Herausforderung. Das bedarf aller Konzentration und Standhaftigkeit. Am schwierigsten finde ich dieses Jahr aber die Unsicherheit bezüglich Corona, also die Angst, dass man jederzeit positiv getestet werden kann. Es ist schwer erträglich, dass man vielleicht seinen Kindern sagen muss, wir müssen an Weihnachten leider in Quarantäne und alles abblasen. Und das in einer Zeit, in der gerade die Kinder auf extrem viel verzichten mussten.