Lörrach: Studenten starten in die Zukunft

Neues Format

Den offiziellen Auftakt der Veranstaltung bildete die gemeinsame Begrüßung durch den Rektor der DHBW Lörrach Gerhard Jäger, den Prorektor und Dekan der Fakultät Wirtschaft Johannes Kern, sowie den Lörracher Oberbürgermeister Jörg Lutz. In kurzen und prägnanten Ansprachen hießen sie die Studenten an der DHBW, aber auch in der Stadt Lörrach willkommen und stellten Stadt und Hochschule kurz vor, heißt es in der Mitteilung.

Nach den offiziellen Begrüßungen verwandelte sich der Veranstaltungsraum in eine Messe, bei der die Erstsemesterstudenten die Gelegenheit hatten, sich an verschiedenen Ständen über die Angebote der Hochschule zu informieren. Neben der Studentenvertretung und dem Hochschulsport waren auch das International Office (IO), die Studienberatung, die Bibliothek sowie die IT- Services und das Education Support Center mit Informationsständen vertreten sowie ein Stand mit Informationen zu außercurricularen Programmen und Auslandsaufenthalten, heißt es. Das Studierendenwerk Freiburg (SWFR) präsentierte ebenfalls seine Unterstützungsangebote.