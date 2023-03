Weitere Planungen

Die Duale Hochschule Baden-Württemberg, das Lörracher Rathaus und auch das Studierendenwerk Freiburg wollen das Projekt verwirklichen, so die gemeinsame Marschrichtung. Für die Beteiligten gilt es nun, die Detailplanungen weiter voran zu bringen. Die Befürchtungen des Studierendenwerk-Geschäftsführers zerschlagen sich seinen Einschätzungen nach aktuell offenbar. „Ich hatte befürchtet, dass alle wollen und nichts wird gemacht. Das ist nicht so.“ Mehr Klarheit werde es aber erst in etwa einem Monat geben. Dann würden auch mehr Fakten vorliegen. Man befinde sich noch in der Diskussion, „wir sind kooperativ unterwegs“.