Lörrach Studentenwohnheim steht auf der Kippe

Hoffmann macht Druck

Hoffman kritisierte demnach den schon Jahre andauernden Stillstand. So habe er sich bereits vor rund zehn Jahren zu seiner DHBW-Studentenzeit für ein Studentenwohnheim eingesetzt. Aktuell setzt er auf neue Fördermöglichkeiten des Bundesbauministeriums. Und auch das Land sieht er in der Pflicht. „Die Landesregierung ist gefordert, endlich für mehr Wohnraum für Studierende zu sorgen und für die vom Bund zur Verfügung gestellten 65 Millionen Euro schnellstmöglich Einsatzrichtlinien in Form einer Förderrichtlinie zu formulieren.“ Der Oppositionspolitiker hat einen entsprechenden Antrag gestellt. „Der Fachkräftemangel sollte Anlass genug sein, sich dafür einzusetzen, dass Studierende Wohnraum finden.“