Lörrach Suche eingestellt

Für die Erstellung eines Strategischen Mobilitätskonzeptes wollte die Stadt Lörrach einen Verkehrsplaner einstellen. Doch auch das zweite Bewerbungsverfahren war nicht erfolgreich. Nun soll ein externes Büro den Fachbereich Stadtentwicklung und Stadtplanung bei der Konzeption unterstützen.



Lörrach (mek). Dafür hat sich die Auswahlkommission zur Besetzung der Stelle, bestehend aus Verwaltung und Vertretern der beiden Stadtratsfraktionen CDU und Die Grünen, ausgesprochen. Der Beschlussvorschlag, der am Donnerstag zunächst im Hauptausschuss diskutiert wird, sieht vor, ein externes Büro zu beauftragen. Die Kosten dafür belaufen sich auf voraussichtlich rund 150 000 Euro.



Denn für die Erstellung bedarf es der personellen Unterstützung im Fachbereich Stadtentwicklung und Stadtplanung für das Schnittstellenmanagement zwischen dem beauftragten Büro, der Verwaltung, Politik, Begleitkommission und Bürgerschaft – spätestens ab Juni 2018. „Mit den vorhandenen Personalressourcen ist diese zusätzliche Aufgabe nicht zu bewältigen“, schreibt die Fachbereichsleiterin Monika Neuhöfer-Avdic.



Aufgrund der guten Erfahrungen im Verfahren der kooperativen Mehrfachbeauftragung zum Potenzialmodell, so Neuhöfer-Avdic, schlägt die Verwaltung vor, den Prozess zur Büroauswahl für das Mobilitätskonzept ähnlich zu gestalten. Der Ablauf des Auswahlprozesses soll wie folgt aussehen:



Januar und Februar 2018 – Erarbeitung und Formulierung der Grobaufgabenstellung durch die Verwaltung



bis März 2018 – Förderantragstellung zur Ko-Finanzierung des Strategischen Mobilitätskonzeptes zum Beispiel durch das Förderprogramm „Klimafreundliche Mobilität in Kommunen“



März 2018 – Vorschläge für geeignete Büros zur Bearbeitung der Strategischen Mobilitätsplanung durch die Verwaltung (mit IVK und ggf. Dritten) und Beschluss dazu sowie zur Grobaufgabenstellung durch den Gemeinderat



April 2018 – Aufforderung an die ausgewählten Büros, ein detailliertes Konzept zu den Inhalten, zum Ablauf und Beteiligung der Bürgerschaft bei der Strategischen Mobilitätsplanung zu erarbeiten



Mai 2018 – Vorstellung der Konzeptideen der einzelnen Büros im Rahmen eines Workshops unter Beteiligung der Verwaltung und des Gemeinderates (mit IVK und ggf. Dritten)



Juni 2018 – Auswahl des zu beauftragenden Büros durch den Gemeinderat



Bis Ende 2019 Erstellung des Strategischen Mobilitätskonzeptes



Nach Auswahl eines geeigneten Büros soll mit diesem laut Neuhöfer-Avdic erarbeitet werden, in welcher Form und zu welchem Zeitpunkt die Bürgerschaft in den Prozess eingebunden wird. Auch die Zusammenstellung einer Begleitkommission für den Prozess soll gemeinsam mit dem Büro erarbeitet und mit dem Gemeinderat abgestimmt werden.



Parallel zum Strategischen Mobilitätskonzept soll ebenfalls ab dem kommenden Jahr das Stadtentwicklungskonzept aus dem Jahr 2005 fortgeschrieben werden. Dies geschieht, um frühzeitig die Mobilitätsaspekte eng mit der Stadtentwicklung zu verzahnen und die beiden Themenbereiche Verkehr und Stadt im Gesamtzusammenhang zu betrachten und in enger Rückkopplung zueinander zu erarbeiten.



Strategischer Mobilitätsplanung

Mit Strategischer Mobilitätsplanung wird eine langfristige und umsetzungsorientierte Planung definiert, die alle Verkehrsmittel einschließt. Dazu zählen neben dem motorisierten Individualverkehr auch der ÖPNV, der Langsamverkehr mit Rad- und Fußverkehr, der Güterverkehr und der ruhende Verkehr (Parken). Ziel ist die Weiterentwicklung und Optimierung eines stadtverträglichen und funktionierenden Verkehrs, um die Erreichbarkeit in der Stadt inklusive Pendlerströme zu verbessern, die Verkehrsteilhabe aller, insbesondere der mobilitätseingeschränkten Personen, zu erhöhen und die negativen Auswirkungen des Verkehrs abzubauen. Dazu zählen unter anderem die bessere Steuerung des Verkehrsaufkommens – sowohl im Bestand als auch in den anstehenden städtebaulichen Neuplanungen – sowie generell die bessere Verknüpfung der Verkehrsmittel. Quelle: Stadt

