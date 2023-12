Lörrach: Swing im Jazztone

Das Vibraphon mit seinem silbrigen Klang ist hierfür wie gemacht. Gespielt wurde es diesmal von Gareth Reaks. Der Sänger und Vibraphonist hat vor zehn Jahren in den Schwarzwald eingeheiratet. Im Jazztone war er erstmals zu Gast und freute sich über den begeisterten Applaus des „womöglich besten Publikums des Jahres“. Ohnehin hätten sie bislang noch nie in Jazzclubs gespielt, so Reaks, vielmehr boten ihnen bislang Kirchen oder Kurhäuser eine Bühne.

Aus dem Songbook

Zur Band gehören neben dem studierten Musiker Reaks die ebenfalls in der Region lebenden Mitglieder Olga Krasotova am Piano, Andres Buchholz an Kontra- und E-Bass sowie Eric Karle am Schlagzeug. Ihr Programm „A World That Swings“ hat die Combo mit Perlen aus dem Great American Songbook gefüllt: Titel „aus der Zeit der Plattenspieler und Tanzlokale“, wie Reaks sagte, Evergreens, die von Komponisten und Textern wie Cole Porter, Irving Berlin und Henry Mancini für Filme und Musicals geschrieben und mit Stars wie Doris Day, Grace Kelly oder Marilyn Monroe weltberühmt wurden.