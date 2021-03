Lörrach Synagoge benötigt Schutz

Die Landesmittel

Die neu aufgelegten Landesmittel eines Sonderprogramms zum Schutz jüdischer Einrichtungen reichten nicht aus, um den vom LKA angemahnten Zaun zu finanzieren. Sie werden vollständig in den Bau eines gesicherten Zugangsbereichs und in den Einbau von schusssicheren Fenstern im Erdgeschoss investiert, so Frick.

Offen bleiben

Unterdessen habe die Stadt Lörrach großes Verständnis für die Entscheidung der IKG, gleichzeitig bedaure sie, dass der ursprüngliche Entschluss gegen einen Zaun nun revidiert werden müsse. Dennoch bleibe es der IKG ein Anliegen, weiterhin ein offenes Haus für interessierte Bürger zu bleiben, betont Frick.

Der Zuschussbedarf

Der Bau des Zauns wird wie alle weiteren Sicherheitsmaßnahmen durch das Lörracher Architekturbüro Wilhelm und Hovenbitzer geplant und begleitet. Die Pläne für die 2,60 Meter hohe Umzäunung liegen dem Gestaltungsbeirat vor, die Kosten werden in der Vorlage mit insgesamt 105 000 Euro veranschlagt. Die Israelitische Religionsgemeinschaft Baden habe eine Zusage über einen einmaligen Zuschuss in Höhe von 20 000 Euro gegeben. Die IKG werde aus eigenen Mitteln rund 35 000 Euro beisteuern können. Somit bleibe ein Fehlbetrag in Höhe von 50 000 Euro.

„Delikaktus“ nicht tangiert

Durch den Zaun würde der Fußweg zwischen Teichstraße und Rainstraße wegfallen, was aber aufgrund der geringen Frequenz und des kurzen Umwegs nicht problematisch sei, so die Stadt.

Und: Der Zaun tangiere den Betrieb des benachbarten kleinen Speiselokals „Delikaktus“ nicht, da er mit der Gebäudegrenze der Synagoge abschließe. Die Stadt schlägt vor, das Anliegen der IKG mit der genannten Summe zu unterstützen.

Am 25. März wird der Lörracher Gemeinderat entscheiden.