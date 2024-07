Lörrach: Tafeln der Menschenrechte

Lernen aus der Geschichte

Christine Langen dankt der Stadt Lörrach, dass mit der Tafel im Park der Villa Aichele ein Wunsch der Initiatorinnen erfüllt wurde, dass genau an jenem Ort eine Tafel platziert wird, wo in unmittelbarer Nachbarschaft, im hinteren Gebäude des Aichele Parks, die Verhöre der SS im Nationalsozialismus stattfanden. Des Weiteren führt sie aus: „Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte zeigt auf, dass Lernen aus der Geschichte möglich ist.

Geschichtsträchtiger Ort

An diesem geschichtsträchtigen Ort, an welchem sich die dunkelste Zeit Lörrachs als Erinnerung aufdrängt, wird nun mit Worten aus der Erklärung der Allgemeinen Menschenrechte, aufgezeigt, dass die Menschenwürde als oberstes Leitbild im Zusammenleben stets gewahrt sein muss. Es bleibt denkwürdig, dass weltweit alle Menschen, Kulturen und Religionen sich auf die Erklärung der Allgemeinen Menschenrechte als gemeinsamen Nenner einigen konnten“, so Langen.

Lörracher Besonderheit

Und weiter führt sie aus: „Dass die Menschenrechte gemeinsam auf einer Tafel mit den Kinderrechten, welche die besondere Lebenssituation von Kindern berücksichtigt und damit eine Erweiterung der Menschenrechte darstellt, sichtbar sind und beide in einem Atemzug genannt werden, ist eine Besonderheit in Lörrach, die bewusst angegangen wurde und auf die wir stolz sind. Wichtig ist mir, dass alle Kinder und Jugendlichen erfahren, dass sie nicht nur als zukünftige Erwachsene, sondern schon jetzt in ihrer Altersspanne ernstgenommen werden und mit Rechten ausgestattet sind. Der Menschen-Kinderrechtsweg soll dazu beitragen, dass Kinder im Bewusstsein aufwachsen, dass die Menschen- und Kinderrechte der Königsweg zu einem friedlichen, respektvollen und guten Zusammenleben der Kulturen, Generationen und verschiedenen Lebensformen sind.