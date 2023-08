Lörrach Tag der Demokratie: Jury triff ihre erste Auswahl

Die Stadt Lörrach, der Kunst- und Kulturförderkreis und die Bürgerstiftung Lörrach haben im Rahmen des diesjährigen Lörracher Tages der Demokratie den Kunstwettbewerb „Liebeserklärung an die Demokratie“ ausgelobt. Künstler aus Lörrach und der unmittelbaren Umgebung waren eingeladen, in einem groben Konzept ihre Ideen von Demokratie und Freiheit künstlerisch umzusetzen. Der Kunstwettbewerb ist Teil des Projektes „Altes Rathaus Lörrach 1848“, für das die Stadt Lörrach eine Förderung durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien in Höhe von 142 000 Euro erhalten hat.

Projekte werden zeitnah umgesetzt

Die Jury hat in einer ersten Auswahlrunde zehn Konzepte ausgewählt, die in den nächsten Wochen umgesetzt werden sollen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Lörrach. Die Ideen, die eingereicht wurden, reichten von reinen Malereien bis hin zu skulpturalen Installationen, sie waren sowohl abstrakt als auch figürlich und hätten insgesamt die große Vielfalt des Kunstschaffens in der Region widergespiegelt, heißt es weiter.