Anzeige Tag der Umwelt und Erneuerbare Energien

Bei vielen Menschen wächst das Bewusstsein dafür, dass die Ressourcen der Erde begrenzt sind, und dafür, dass der Abfall der Umwelt, den Menschen und dem Klima schadet. Auch wenn kaum mehr Abfälle in Deutschland in Deponien vergraben werden, belastet die Entsorgung die Umwelt. Deshalb setzen Politiker und Verbraucher auf einen nachhaltigen Umgang mit Abfällen und Wertstoffen. Abfall ist ein weltweites Problem, denn er belastet die Umwelt und letztlich das Klima auf vielfältige Weise. So tragen Kunststoffabfälle, die umgangssprachlich meist als Plastik bezeichnet werden, erheblich zur Umweltbelastung bei. In den Medien sind zum Beispiel immer wieder Bilder von großen Plastikmengen in den Weltmeeren zu sehen. Kunststoffe bedrohen das Leben der Tiere, die im und vom Meer leben. In den Mägen von Seevögeln finden Forscher beispielsweise viel Kunststoff. Tiere verhungern mit vollem Magen.