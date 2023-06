Lörrach Tag des Handwerks / Kreishandwerkerschaft

Er freue sich besonders, dass der Sponsorenvertrag auf einer langen Partnerschaft beruhe. Durch diesen Beitrag sei der Tag des Handwerks überhaupt erst möglich.

In Lörrach gab die Kreishandwerkerschaft im vergangenen Jahr den Startschuss für die zweitägige Ausbildungsbörse „DieHandwerk22“. Am 17. und 18. September stellten die Innungen in der Gewerbeschule die Karrieremöglichkeiten des Handwerks vor. Ausbildungsmeister, Betriebsinhaber, Beschäftigte und Auszubildende standen Rede und Antwort zu Themen rund um die mehr als 130 Ausbildungsberufe des Handwerks.

Zudem rundeten eine Gesellenstück-Ausstellung des Schreiner-Handwerks, Informationen über mögliche Auslandspraktika im Handwerk, Berichte von der Walz durch einen Wandergesellen, Airbrush-Tattoos von der Maler-Innung und eine Verpflegung durch die Fleischer-Innung das facettenreiche Messe-Angebot ab.

Namhafter Referent

Der Referent des morgigen Vortragsabends im Burghof wurde im Dezember 2022 als Nachfolger von Hans Peter Wollseifer zum neuen ZDH-Präsidenten gewählt. „Nach so kurzer Amtszeit ist er bereits bei uns in Lörrach, was uns sehr stolz macht. Wir haben schon frühzeitig damit begonnen, ihn für diesen Abend zu gewinnen“, sagte Ranz.

Dass der Tag des Handwerks ein Höhepunkt im regionalen Veranstaltungskalender ist, bestätigt Günther Heck, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Dreiländereck. „Wieder einmal steht ein aktuelles und wichtiges Thema auf der Agenda“, kommentiert er den Vortrag von Jörg Dittrich. Das Handwerk habe gut gewirtschaftet. Jetzt sei es wichtig, sich an Entwicklungen anzupassen, ergänzt Christian Eschbach, Vorstandsmitglied Sparkasse Lörrach-Rheinfelden. „Daher ist das Thema gut gewählt.“

Das Thema KI - Künstliche Intelligenz – ist in aller Munde und polarisiert, weiß Ranz. Während es Handwerksberufe gebe, in denen ohne KI nichts mehr gehe – zum Beispiel in der Kfz-Mechatronik – gebe es andere Gewerke, die erst einen Weg finden müssten, mit der Neuerung umzugehen, sagt der Kreishandwerksmeister im Gespräch mit unserer Zeitung und fügt hinzu: „Hier zeigt sich wieder, wie flexibel das Handwerk ist.“