Lörrach Tagesmutter hört im Juli auf

Mehrere Wortmeldungen machten deutlich, wie sehr die Arbeit von Ruth Spreter in der Gemeinde geschätzt wird. Bürgermeister Singer hatte sie in einer vorangegangen Sitzung, in der sie ihre Tätigkeit vorgestellt hatte, als „Mutter Courage der Winzlinge“ bezeichnet. An 20 Stunden in der Woche betreue sie (im Haus der Familie in Malsburg) halbtags bis zu fünf Kleinkinder ab dem ersten Lebensjahr bis zu deren Eintritt in den Kindergarten, hatte sie damals erläutert.

In der Sitzung wurde auch betont, dass jede Gemeinde nach den gesetzlichen Vorgaben eine Betreuungsmöglichkeit für Kinder ab dem ersten Lebensjahr anbieten muss. Die Gemeinde sucht deshalb zum ersten August 2023 auch über einen Aufruf im Amtsblatt eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger für Ruth Spreter, für die Übernahme der Aufgaben der Kindertagespflege in der Gemeinde. Es wird auch darauf hingewiesen, dass Ruth Spreter die Übernahme des gesamten Inventars und Beratung und Unterstützung auf dem Weg zur Qualifizierung und bei der Einarbeitung anbietet.