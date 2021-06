Lörrach Tagsüber nur noch schieben

Lörrach. Der Kernbereich der Innenstadt soll laut dem Antrag von den Pollern in der Tumringer Straße beim Senser Platz bis zu den Pollern bei der Herrenstraße, vom Hebelpark bis zur Spitalstraße und im Bereich des Neuen und Alten Marktplatzes, einschließlich des Bereichs Am Alten Markt montags bis freitags in der Zeit von 10.30 bis 18 Uhr und samstags von 9.30 bis 18 Uhr für den Radverkehr gesperrt werden. An Tagen mit besonderen Veranstaltungen könne diese Sperrung durch mobile Tafeln zeitlich auch ausgeweitet werden. Für Lastenfahrräder für Apotheken und Zubringerdienste könnten Ausnahmen geschaffen werden. Diese Maßnahme müsse durch Kontrollen und die Schaffung von ausreichend Fahrradabstellplätzen in der Innenstadt begleitet werden, so der Antrag.

In der Begründung heißt es: „Die Eröffnung der erweiterten Fußgängerzone 1991 war die Abkehr vom Denken der autogerechten Stadt. Die Innenstadt sollte nicht mehr durch parkende und fahrende Autos dominiert werden, sondern den Menschen zum Einkaufen, Flanieren und Verweilen zur Verfügung stehen. Vor allem die Wiederherstellung des Alten Marktes als zentraler Innenstadtplatz, aber auch die Schaffung weiterer Plätze mit dem verbindenden Konzept ’Straße-Platz-Zeichen’ machen deutlich, dass die Einrichtung der Fußgängerzone nach vorne gerichtet war.“ Dies habe zu „einer qualitativen Aufwertung der Innenstadt geführt, die heute niemand mehr missen möchte“, heißt es weiter.