Danach tanzten die etwas älteren Jugendlichen zu ganz anderen Klängen – Hip-Hop war angesagt, und auch diese Vorführung wurde mit begeisterten Applaus gewürdigt. Wieder ganz andere Klänge präsentierte der Russische Chor Echo, bevor es dann erst einmal eine musikalische Pause gab. Im Laufe des Tages sollte es noch viel Musik, vom Chorgesang vom Chörli aus Stetten über Guggemusik von den Ohreputzern und Rap und Hip-Hop von AKS, Thomas Damager und als letzter Act Tongue Twist, geben.

Den Besuchern gefiel das Fest sehr: Karim B. aus Lörrach war begeistert von dem großen und vielfältigen Angebot an Ständen, Essen und Musik. „Ich bin zum ersten Mal hier, das Gelände ist ja wunderschön, und alles ist so schön multikulti. So mag ich das.“

Auch Peter M. sah in dem Quartierfest eine tolle Sache: „Es kommen hier so viele verschiedene Menschen zusammen, und man kann eigentlich den ganzen Tag hier verbringen, es gibt ja so einiges zu sehen oder zu hören.“ Auch die Mitglieder der Familie Kaltenbach sowie die Geschäftsführerin Iris Teulière freuten sich über das tolle Wetter und den guten Zuspruch an Besuchern.